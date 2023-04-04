У Краматорську прорвало дамбу: людей евакуювали із затоплених будинків (відео)

На місці працюють усі відповідні служби

У місті Краматорськ Донецької області прорвало дамбу одного з водосховищ. Частина конструкції пошкоджена, внаслідок чого збільшився викид води та частину будинків затопило.

Про це сьогодні, 4 квітня, повідомили на сторінці Краматорської міської ради у Facebook, додавши відповідне відео наслідків цієї події. За словами міського голови Олександра Гончаренка, до прориву дамби привели снігопади, які не залишали місто весь перший місяць весни.

"Березневий снігопад продовжує творити біди — розбило частину конструкції дамби, збільшився викид води", — зазначив мер.

Він також додав, що на місці зараз працюють усі відповідні служби, які намагаються знизити потік води.

Також Гончаренко заявив, що вже евакуйовано із затоплених будинків 6 мешканців. Наразі міська влада займається розміщенням людей.

Зазначимо, що Краматорськ та низка інших міст в останній день березня завалило снігом. У Луганську того дня, за словами очевидців, снігу було по коліна. 31 березня температура повітря не опускалася нижче -1 градуса. За прогнозами синоптиків, уже з початку цього тижня на Донбас повернулося потепління.

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