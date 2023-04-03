В США продовжують вирувати потужні торнадо: загинули ще десятки людей

Остання руйнівна серія торнадо пронеслась США починаючи з п'ятниці

В США продовжують вирувати торнадо та шторми на півдні та середньому заході країни. Після руйнівної негоди в Арканзасі, вир зруйнував будинки в Тенессі та Індіані.

Загалом торнадо фіксували в семи штатах, повідомляє CNN. З п'ятниці по вечір неділі їх зафіксували близько 50. Вони вбили щонайменше 32 людини. Багато поранених.

Найбільша кількість загиблих в Тенессі — 15. Троє жертв, двоє дітей та доросла людина, загинули від обвалених на будинки дерев. Ще дев'ятеро — в окрузі Макнейрі того ж штату в зруйнованих негодою будинках.

Потужна природна сила зруйнувала числені будинки, зірвала дахи. Будинки та вулиці просто трощило на тріски. Ситуація не покращилася — попередження про торнадо оголошені в інших штатах.

Попередження про торнадо випустили для Луізіани та Техасу. Там де шторм не переріс у торнадо фіксували град, сильний вітер. Через негоду американці постраждали й іншим чином — десятки тисяч людей по кількох штатах залишились без електропостачання. Надзвичайний стан оголошений одразу у кількох штатах.

Зазначимо, ця негода стала наступною після серії торнадо у штаті Міссісіпі тиждень тому. Тоді загинули майже 30 людей.