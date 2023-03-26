Рознесло будинки на узбережжі: під Одесою під час шторму вибухнула міна (фото)

Були пошкоджені прибережні будинки

У курортному селі Сичавка на Одещині вибухнула морська російська міна, яку прибило до берега під час шторму. У мережі з’явилися відео та фотографії з місця події.

Інформація про інцидент з’явилася в одному з одеських пабліків у соціальних мережах. На кадрах видно, що внаслідок детонації боєприпасу на одній із баз відпочинку було значно пошкоджено будиночки для відпочиваючих.

Повідомлень про постраждалих внаслідок вибуху ворожої міни біля прибережних будинків немає.

Сичавка на карті

Водночас речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі попереджає про шторм у Чорному морі пояснюючи, що такі погодні умови підвищують мінну небезпеку.

"Ворожі вибухонебезпечні предмети можуть дрейфувати вздовж узбережжя. Також існує загроза детонації мін і викидання на берег. Бережіть себе та рідних! Тримаємо стрій!", — Ідеться у повідомленні.

Пізніше Братчук прокоментував подію у Сичавці. За його словами, постраждалих внаслідок вибуху міни, на щастя, немає.

"Внаслідок детонації ворожої морської міни пошкоджено дачний будиночок на березі Чорного моря. Загиблих та постраждалих немає. Ще раз нагадую про дотримання правил мінно-вибухової безпеки!", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці грудня минулого року в Харківській області на ворожій міні підірвався автомобіль, в якому знаходилося подружжя. Внаслідок вибуху автомобіль спалахнув. Водій загинув на місці пригоди.