Чергові жертви путіна: на Харківщині автомобіль із подружжям підірвався на російській міні

Навіть залишаючи території, окупанти продовжують розкидати на них смертоносні "подарунки"

Незважаючи на відступ на всіх ділянках фронту, російські окупанти скрізь залишають смертельні "сліди", спрямовані на вбивство мирних українців. Так, у п’ятницю, 30 грудня, у Харківській області на одному з таких підлих "подарунків" — міні — підірвалася машина, в якій їхало подружжя.

Трагедія сталася біля села Борщова Харківського району, повідомили у прокуратурі.

Внаслідок вибуху машина спалахнула. Водій – 65-річний чоловік – загинув на місці.

Його 63-річна дружина вижила, проте зазнала травм. Наразі вона перебуває у лікарні під наглядом медиків.

За фактом наїзду автомобіля на міну було відкрито кримінальне провадження через порушення законів та звичаїв війни, пов’язаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Триває досудове розслідування справи, її проводять слідчі ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП у Харківській області.

Нагадаємо, що незважаючи на спроби протидії з боку путінських убивць, Сили оборони України просуваються в районі Кремінної та продовжують звільняти Харківську область.