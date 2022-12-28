Українські військові просуваються на північному сході: свіжі карти боїв в Україні

Ворог веде обстріли вздовж лінії фронту атакуючи позиції військових та населені пункти

Українські військові могли досягти великих успіхів на північному сході України. В Інституті вивчення війни вважають, що Сили оборони України просуваються в районі Кремінної та продовжують звільняти Харківську область.

У звіті ISW також сказано, що російські сили могли наблизитись до кульмінації наступу в районі Бахмуту. Також продовжуються наступальні операції ворога на Авдіївському напрямку.

На півдні України окупанти продовжують зміцнювати свої позиції. За даними Генштабу, українські сили відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині.

Схід України

Українські військові продовжують атакувати ворога на лінії Сватове – Кремінна. Ймовірно, просування у районі Червонопопівки (околиці Кремінної). ISW змінив оцінку кількості захоплених територій у Харківській області — карту оновлено, звільнити могли Дворічну, Новомлинськ та Тавільжанку у Харківській та Коломийчиху у Луганській області. В оцінці вони спиралися на дані ХОДА та повідомлення про обстріл.

Карта боїв на північному сході України

На Донеччині окупанти можуть наближатися до кульмінації в районі Бахмута. Бойові втрати призводять росіян до використання тактики штурмових груп. Також було й у російському наступі на Херсонщині у серпні 2022 — тоді наступ досяг кульмінації через те, що російські сухопутні сили були надто деградовані. Окупанти заявили про посилення тиску на Соледар. У районі Бахмута вдалося відбити атаки, в Опитному продовжуються бої, як і в околицях інших населених пунктів у районі Бахмута.

На околицях Авдіївки триває наступ ворога. Війська окупантів у Мар’їнці не домагаються прогресу, у ворога спостерігаються проблеми з постачанням боєприпасів для артилерії. Як зазначають аналітики, проблеми з постачанням артилерійських боєприпасів можуть суттєво вплинути на здатність російських військ підтримувати нинішній темп наступальних операцій у цьому районі.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Російські окупанти продовжують зміцнювати позиції на півдні України. Вони обстрілюють лінію фронту та населені пункти у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій областях. Українські військові намагаються не дати ворогові закріпитися — завдають ударів по скупченнях живої сили окупантів.

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у ЗСУ анонсували дані про добрі результати на південному напрямку. Також є ризик настання росіян на новому напрямі. Ворог збирає сили на деяких ділянках у Запорізькій області.