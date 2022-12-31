Очередные жертвы путина: на Харьковщине автомобиль с супругами подорвался на российской мине

Даже оставляя территории, оккупанты продолжают разбрасывать на них смертоносные "подарки"

Несмотря на отступление на всех участках фронта, российские оккупанты везде оставляют после себя смертельные "следы", направленные на убийство мирных украинцев. Так, в пятницу, 30 декабря, в Харьковской области на одном из таких подлых "подарков" — мине — подорвалась машина, в которой ехали супруги.

Трагедия произошла возле села Борщевая Харьковского района, сообщили в прокуратуре.

В результате взрыва машина загорелась. Водитель — 65-летний мужчина — погиб на месте.

Его 63-летняя жена выжила, однако получила травмы. Сейчас она находится в больнице под наблюдением медиков.

По факту наезда автомобиля на мину было открыто уголовное производство из-за нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Продолжается досудебное расследование дела, его проводят следователи ОП №1 Харьковского районного управления полиции №2 ГУНП в Харьковской области.

Напомним, что несмотря на попытки противодействия со стороны путинских убийц, Силы обороны Украины продвигаются в районе Кременной и продолжают освобождать Харьковскую область.