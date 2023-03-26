Разнесло дома на побережье: под Одессой во время шторма взорвалась мина (фото)

Были повреждены прибрежные дома

В курортном селе Сычавка в Одесской области взорвалась морская российская мина, которую прибило к берегу во время шторма. В сети появились видео и фотографии с места происшествия.

Информация о случившемся инциденте появилась в одном из одесских пабликов в социальных сетях. На кадрах видно, что в результате детонации боеприпаса на одной из баз отдыха были значительно повреждены домики для отдыхающих.

Сообщений о пострадавших в результате взрыва вражеской мины у прибрежных домов нет.

Сычавка на карте

В то же время спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале предупреждает о шторме в Черном море объясняя, что такие погодные условия повышают минную опасность.

"Вражеские взрывоопасные предметы могут дрейфовать вдоль побережья. Также существует угроза детонации мин и выбрасывания на берег. Берегите себя и родных! Держим строй!",- говорится в сообщении.

Позже Братчук прокомментировал происшествие в Сычавке. По его словам, пострадавших в результате взрыва мины, к счастью, нет.

"В результате детонации вражеской морской мины поврежден дачный домик на берегу Черного моря. Погибших и пострадавших нет. Еще раз напоминаю о соблюдении правил минно-взрывной безопасности!", — отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце декабря прошлого года в Харьковской области на вражеской мине подорвался автомобиль, в котором находились супруги. В результате взрыва автомобиль загорелся. Водитель погиб на месте происшествия.