З театру зірвало дах: в США пройшли торнадо та шторм — це ще не кінець (фото, відео)

Жертв може стати більше

У США пронісся черговий руйнівний торнадо. Після смертоносної погоди у штаті Міссісіпі 26 березня, негода пронеслася півднем та середнім заходом.

За даними CBSNews, відомо про трьох загиблих та десятки постраждалий. Найбільше негода затронула штат Арканзас, проте накоїла лиха і в інших регіонах. В результаті шторму обвалився дах в театрі в Іллінойсі прямо під час рок-концерту. Дах театру "Аполло" в Бельвідері обвалився на 260 людей. Загинула одна людина, 28 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

В Арканзасі шторм вбив дві людини в місті Вінн на північному сході регіону. З місцевої школи та декількох приватних будинків зірвало дах, є руйнування стін.

Сильно постраждало місто Літл-Рок. У ньому щонайменше 24 людини поранені. Там вітер зривав дахи та розтрощив невеликий торгівельний центр. Жертв може стати більше, адже багато постраждалих в критичному стані. Метеорологічна служба вже випустила попередження про ризик нових торнадо в Тенессі, Огайо та інших штатах.

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