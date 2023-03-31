Тепло і мокро: якою буде погода в Україні в перші вихідні квітня

Прогноз погоди на 1-2 квітня в Україні: очікується тепла, але хмарна погода

Найближчими вихідними, 1-2 квітня, на більшій території України синоптики прогнозують хмарну погоду з опадами. Однак позначки термометрів сягнуть +12 градусів вдень, а подекуди опустяться до +3 °С вночі.

Як повідомляє сайт Meteoprog, у деяких регіонах дощ йтиме у нічний час.

Погода у Львові 1-2 квітня

Львів очікує дощову погоду у суботу, 1 квітня, однак у неділю, 2 квітня, опадів не прогнозується. Температура повітря вдень становитиме +9..11 градусів. Уночі позначки термометрів впадуть до стабільних +7 °С.

Погода у Києві 1-2 квітня

У Києві синоптики обіцяють хмарну погоду з опадами, зокрема у неділю, 2 квітня. Вночі є ймовірність дощу в обидва вихідні. Повітря удень прогріється до +9…13 градусів, а вночі позначки термометрів знизяться до +4…9 °С.

Погода у Харкові 1-2 квітня

У місті буде хмарна погода, з невеликим дощем у суботу, 1 квітня. Удень температура у Харкові становитиме близько 7…13 градусів тепла, а вночі опускатиметься до +6 °С.

Погода у Донецьку 1-2 квітня

На сході Україні вихідні минуть без опадів, з мінливою хмарністю вночі, 1 квітня. Тут очікується найбільше коливання денних і нічних температур. Удень показники термометрів підійматимуться до +6…13 °С, а вночі падатимуть до +3…4 градусів.

Погода у Дніпрі 1-2 квітня

Протягом обох вихідних опади не прогнозуються, але буде хмарно. У Дніпрі температура повітря вдень становитиме +9…13 °С. Уночі позначки термометрів покажуть близько +6 градусів.

Погода в Одесі 1-2 квітня

У суботу, 1 квітня, в Одесі очікується мінлива хмарність, однак наступного дня, 2 квітня, погода зміниться на дощову. У нічний час в обидва вихідні є ймовірність опадів. Повітря вдень прогріється до +10…12 °С, а вночі позначки термометрів знизяться до 7…8 °С тепла.

Раніше сайт "Телеграф" писав, що синоптики попереджають про погоду в останні дні березня і перші дні квітня. Як повідомляється, вона буде схожа на пізню осінь.