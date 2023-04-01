С театра сорвало крышу: в США прошли торнадо и шторм – это еще не конец (фото, видео)

Жертв может стать больше

В США пронесся очередное разрушительный торнадо. После смертоносной погоды в штате Миссисипи 26 марта, непогода пронеслась югом и средним западом.

По данным CBSNews, известно о трех погибших и десятках пострадавших. Больше всего непогода затронула штат Арканзас, однако натворила беды и в других регионах. В результате шторма обрушилась крыша в театре в Иллинойсе прямо во время рок-концерта. Крыша театра "Аполло" в Бельвидере обрушилась на 260 человек. Погиб один человек, 28 получили ранения разной степени тяжести.

В Арканзасе шторм убил два человека в городе Винн на северо-востоке региона. С местной школы и нескольких частных домов сорвало крышу, есть разрушение стен.

Сильно пострадал город Литл-Рок. В нем по меньшей мере 24 человека ранены. Там ветер срывал крыши и разбил небольшой торговый центр. Жертв может стать больше, ведь многие пострадавшие в критическом состоянии. Метеорологическая служба уже выпустила предупреждение о риске новых торнадо в Теннесси, Огайо и других штатах.

Ветер вырывал с корнями большие деревья.

Ранее "Телеграф" рассказывал о зимней непогоде в Украине. Став причиной гололеда в конце марта, она все же принесла в весенний Киев немного зимней сказки.