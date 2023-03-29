Гололедица сковала Киев, превратив город в зимнюю сказку (фото, видео)

Коммунальщики пытаются справиться с непогодой

Весна показала Киеву свой изменчивый характер — на тротуарах и дорогах гололедица. Ветер и мороз не доставляют удовольствия — в столице объявили желтый уровень погодной опасности.

Согласно данным КМВА, порывы ветра фиксируются до 15-20 м/с. "Киевавтодор" вывел на дороги технику, убирают также и в ручном режиме. На борьбу со снегом и льдом вывели коммунальщиков. Однако опасность для пешеходов сохраняется – ходить стоит очень осторожно.

Дороги, тротуары, остановки обрабатывают средствами против гололеда — водителей призывают не парковаться по сторонам дороги и не выезжать без надобности. Пока городские власти пытаются справиться с последствиями непогоды, киевляне и гости города делают эффектные фото погодного катаклизма.

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Ночью из-за непогоды исчез свет на левом берегу Киева, в частности в Дарницком районе. Сообщается о ремонтных работах. Но опасность связана не только со льдом — из-за непогоды и ветра падают деревья.

Ранее "Телеграф" сообщал, что похолодание в последние дни марта — не конец погодных капризов. Холода ждут украинцев и в апреле.