Не спешите прятать теплые вещи: в апреле Украину ждет серьезное похолодание

Синоптики дали прогноз погоды на апрель и рассказали, когда ждать похолодания

Весна в этом году не порадует украинцев теплом в конце марта, а середина апреля принесет с собой новую волну похолодания. Температура воздуха в некоторых городах за сутки резко упадет на 8-9 градусов. "Телеграф" рассказывает, в каких числах ждать погодных сюрпризов и когда наконец в Украину придет долгожданное тепло.

Так, по данным сайта Gismeteo, апрель удивит перепадами температур, поскольку столбики термометров будут падать с +19 до +9 и сопровождаться такой температурный хаос будет еще и осадками, которых во втором месяце весны будет, к слову, достаточно много.

Когда ждать похолодания в апреле

В Киеве резкое похолодание наступит 20 апреля. В этот день максимальная температура воздуха ожидается до +9 градусов. Днем ранее столбики термометров еще будут подниматься до +19. Погода вновь наладится с 26 числа.

В Запорожье с 20 апреля также стоит ожидать ухудшение погоды. Температура воздуха упадет с +22 до +16 градусов, а к 24 числу стоит ожидать всего до +9. Уже 26 апреля в город вновь придет потепление.

В Днепре 20 апреля температура воздуха будет подниматься до +14, а еще днем ранее — до +21 градуса. Самым холодным днем месяца станет понедельник, 24 апреля. Синоптики передают, что температура воздуха будет всего +8 градусов. Однако уже со следующего дня погода начнет постепенно налаживаться.

В Одессе погода также испортится 20 апреля. Синоптики отмечают, что в городе похолодает с +21 до +16 градусов. Уже с 25 числа наступит потепление. С каждым днем температура воздуха будет становиться все выше.

Во Львове похолодание наступит чуть раньше. С 19 числа ожидается спад температуры до +12 градусов, а 20 апреля будет до +9. Тепло начнет возвращаться в город с 24 апреля.

В Харькове 20 апреля температура воздуха упадет до +12 градусов, при том, что за день до этого она будет подниматься до +20. Ожидать потепления харьковчанам стоит с 26 числа.

В Чернигове в середине апреля погода будет переменчивой. Температура воздуха будет падать с +15 до +7..+9 градусов. Однако с 26 числа в город постепенно будет возвращаться теплая погода.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на Пасху, которую в этом году будут праздновать 16 апреля.