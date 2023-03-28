Таропрогноз на 29 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

У большинства день будет очень удачным

В среду, 29 марта, многих ждет успех и разрешение проблем, в то время как некоторым стоит быть осторожными и избегать авантюр.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать девятый день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Рыцарь жезлов, Влюбленные, Туз мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Рыцарь жезлов

29 марта Вы можете быть склонны к авантюрам, лишним рискам, подозрительности и спешке, — будьте осторожны, поскольку необдуманные решения могут принести малоприятные последствия.

Влюбленные

Эта карта говорит, что в среду Вам может понадобиться принять какое-то решение. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, сердцу и уму, — они будут в гармонии друг с другом и подскажут правильный ответ. Самое время склеить разбитое, восстановить разрушенное, помириться с теми, с кем в ссоре.

Туз мечей

Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто работает мозгами, а не мышцами. 29 марта Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году.