Таропрогноз на 29 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду
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У большинства день будет очень удачным
В среду, 29 марта, многих ждет успех и разрешение проблем, в то время как некоторым стоит быть осторожными и избегать авантюр.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать девятый день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Перевернутый Рыцарь жезлов
29 марта Вы можете быть склонны к авантюрам, лишним рискам, подозрительности и спешке, — будьте осторожны, поскольку необдуманные решения могут принести малоприятные последствия.
Влюбленные
Эта карта говорит, что в среду Вам может понадобиться принять какое-то решение. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, сердцу и уму, — они будут в гармонии друг с другом и подскажут правильный ответ. Самое время склеить разбитое, восстановить разрушенное, помириться с теми, с кем в ссоре.
Туз мечей
Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто работает мозгами, а не мышцами. 29 марта Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху.
Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году.