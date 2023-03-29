Саввин день 29 марта: что нельзя делать в праздник, чтобы не остаться без денег

Многие запреты дня Саввы касаются семейного благополучия и денег

В эту среду в православном мире христиане почитают мученика Савина Ермопольского (Египетского), пострадавшего за веру во время гонений при императоре Диоклетиане. В народном календаре 29 марта прозвали Саввин день или "Тележный день". Также это 31-й день Великого поста.

В этот день было принято убирать сани, поскольку начинал сходить снег и санный путь портился. Вместо них подготавливали и ремонтировали телеги, в которые запрягали лошадей. Наши предки слушали, как скрипит колесо. Считалось, что если во время езды звучит переднее левое – это к болезни, переднее правое – к богатству, заднее левое – к долгам, заднее правое – к деньгам.

Также 29 марта считалось удачным для покупок. Если пойти на шопинг в этот праздник, обновка будет носиться долго и принесет только радость. Верили, что многие знакомства в Саввин день являются судьбоносными.

Что нельзя делать 29 марта

Принимать пищу после заката солнца — можно остаться без денег.

Разжигать печи и зажигать свечи в доме — будет пожар.

Выбрасывать мусор — можно "выкинуть" семейное счастье и удачу.

Давать и брать деньги взаймы — плохая примета.

Носить тяжести (особенно женщинам) – к тяжелой жизни.

Ругаться с близкими — чревато длительным конфликтом.

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