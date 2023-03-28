Киев ожидает снег, а Одесса — ветер: прогноз погоды в Украине на середину недели

В Украине 29-31 марта будет холодно и мокро

Синоптики на большей территории Украины прогнозируют похолодание, местами с осадками в виде дождя и снега. Больше всего воздух прогреется в Одессе и достигнет 12 градусов тепла, холоднее всего будет во Львове, там температура воздуха упадет до -3 °С.

Как сообщает синоптический сайт Meteoprog, в ближайшие дни в большинстве регионов страны следует ожидать заморозков.

Погода во Львове 29-31 марта

В городе ожидается переменная облачность с осадками. В среду, 29 марта, ночью, вероятно, будет дождь со снегом. Воздух днем прогреется до +3…8 градусов, а ночью здесь самая низкая температура в Украине: -3…+4 °С. Скорость ветра прогнозируется от 5 до 8 м/с.

Погода в Киеве 29-31 марта

В столице Украины небо будет покрыто облаками. Имеется вероятность осадков в виде дождя со снегом ночью, 29 марта. Однако в четверг, 30 марта, синоптики прогнозируют солнечную погоду. Днем Киев ожидает нестабильную температуру до 1…10 теплых градусов. Ночью отметки термометров опустятся до -2…0 °С. Максимальная скорость ветра будет составлять 5-9 м/с.

Погода в Харькове 29-31 марта

Погода на востоке Украины ожидается преимущественно облачной с минимальными осадками ночью. Температура воздуха днем будет составит 4…8 градусов тепла, а ночью опустится до 0…+8 °С. Максимальная скорость ветра будет около 5-6 м/с.

Погода в Донецке 29-31 марта

В Донецке погода будет самой облачной из всех городов Украины, иногда с дождями. Днем в Донецке температура достигнет 4…5 градусов тепла. Ночью морозы не прогнозируют, а термометры покажут +1…9 °С. Минимальная скорость ветра составит 4 м/с, а максимальная — 7 м/с.

Погода в Днепре 29-31 марта

В Днепропетровске синоптики предсказывают солнечную погоду только в пятницу, 31 марта. Днем воздух прогреется до +3…9 °С, а ночью остынет до 0…+4 градусов. Максимальная скорость ветра 7 м/с.

Погода в Одессе 29-31 марта

В Одессе будет переменная облачность с минимальным дождем в ночь на четверг, 30 марта. Здесь температура ожидается самой высокой. Днем столбики термометров застынут у отметок +6…12 °С, а ночью опустятся до 0…4 градусов тепла. Сильный ветер ожидается только в среду, 29 марта, его максимальная скорость составит 10 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде в Украине в апреле. Второй месяц весны будет дождливым, а иногда даже можно будет увидеть мокрый снег.