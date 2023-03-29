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Ожеледиця скувала Київ, перетворивши місто на зимову казку (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Київ заморозило Новина оновлена 29 березня 2023, 08:00
Київ заморозило

Комунальники намагаються впоратися з негодою

Весна показала Києву свій мінливий характер — на тротуарах та дорогах ожеледиця. Вітер та мороз не додають приємності — в столиці оголосили жовтий рівень погодної небезпеки.

Згідно з даними КМВА, пориви вітру фіксуються до 15-20 м/с. "Київавтодор" вивів на дороги техніку, прибирають також і в ручному режимі. На боротьбу із снігом та кригою вивели комунальників. Однак небезпека для пішоходів зберігається — ходити варто дуже обережно.

Дороги, тротуари, зупинки обробляють засобами проти ожеледиці — водіїв закликають не паркуватися обабіч дорогі і не виїжджати без потреби. Поки міська влада намагається впоратися з наслідками негоди, кияни та гості міста роблять ефектні фото погодного катаклізму.

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Негода у столиці
Негода у столиці

Вночі через негоду зникло світло на лівому березі Києва, зокрема в Дарницькому районі. Повідомляється про ремонтні роботи. Але небезпека пов'язана не тільки з льодом — через негоду та вітер падають дерева.

Негода в Києві

Раніше "Телеграф" повідомляв, що похолодання в останні дні березня — не кінець погодних примх. Холоди чекають на українців і в квітні.

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#Київ #Погода #Сніг