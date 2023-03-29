Ожеледиця скувала Київ, перетворивши місто на зимову казку (фото, відео)
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Комунальники намагаються впоратися з негодою
Весна показала Києву свій мінливий характер — на тротуарах та дорогах ожеледиця. Вітер та мороз не додають приємності — в столиці оголосили жовтий рівень погодної небезпеки.
Згідно з даними КМВА, пориви вітру фіксуються до 15-20 м/с. "Київавтодор" вивів на дороги техніку, прибирають також і в ручному режимі. На боротьбу із снігом та кригою вивели комунальників. Однак небезпека для пішоходів зберігається — ходити варто дуже обережно.
Дороги, тротуари, зупинки обробляють засобами проти ожеледиці — водіїв закликають не паркуватися обабіч дорогі і не виїжджати без потреби. Поки міська влада намагається впоратися з наслідками негоди, кияни та гості міста роблять ефектні фото погодного катаклізму.
Вночі через негоду зникло світло на лівому березі Києва, зокрема в Дарницькому районі. Повідомляється про ремонтні роботи. Але небезпека пов'язана не тільки з льодом — через негоду та вітер падають дерева.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що похолодання в останні дні березня — не кінець погодних примх. Холоди чекають на українців і в квітні.