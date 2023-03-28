Таропрогноз на 29 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу
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Більшість днів буде дуже вдалим
У середу, 29 березня, на багатьох чекає успіх і вирішення проблем, тоді як деяким варто бути обережними і уникати авантюр.
На це вказують карти Таро, які випали на двадцять дев’ятий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Перевернутий Лицар жезлів
29 березня Ви можете бути схильні до авантюр, зайвих ризиків, підозрілості та поспіху — будьте обережні, оскільки необдумані рішення можуть принести малоприємні наслідки.
Закохані
Ця карта каже, що у середу Вам може знадобитися ухвалити якесь рішення. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, серця і розуму, вони будуть у гармонії один з одним і підкажуть правильну відповідь. Саме час склеїти розбите, відновити зруйноване, помиритись з тими, з ким у сварці.
Туз мечів
Це карта тріумфу та перемоги. Вона обіцяє процвітання, особливо тим, хто працює мізками, а не м’язами. 29 березня Ви прийматимете вірні рішення, які допоможуть наблизитися до успіху.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2023 році.