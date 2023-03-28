Таропрогноз на 29 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Більшість днів буде дуже вдалим

У середу, 29 березня, на багатьох чекає успіх і вирішення проблем, тоді як деяким варто бути обережними і уникати авантюр.

На це вказують карти Таро, які випали на двадцять дев’ятий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Лицар жезлів, Закохані, Туз мечів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Лицар жезлів

29 березня Ви можете бути схильні до авантюр, зайвих ризиків, підозрілості та поспіху — будьте обережні, оскільки необдумані рішення можуть принести малоприємні наслідки.

Закохані

Ця карта каже, що у середу Вам може знадобитися ухвалити якесь рішення. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, серця і розуму, вони будуть у гармонії один з одним і підкажуть правильну відповідь. Саме час склеїти розбите, відновити зруйноване, помиритись з тими, з ким у сварці.

Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Вона обіцяє процвітання, особливо тим, хто працює мізками, а не м’язами. 29 березня Ви прийматимете вірні рішення, які допоможуть наблизитися до успіху.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2023 році.