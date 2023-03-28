Київ очікує сніг, а Одеса — вітер: прогноз погоди в Україні на середину тижня

В Україні 29-31 березня буде холодно та мокро

Синоптики на більшій території України прогнозують похолодання, місцями з опадами у вигляді дощу та снігу. Найбільше повітря прогріється в Одесі і сягне 12 градусів тепла, найхолодніше буде у Львові, там температура повітря впаде до -3 °С.

Як повідомляє синоптичний сайт Meteoprog, у найближчі дні у більшості регіонах країни слід очікувати заморозків.

Погода у Львові 29-31 березня

У місті очікується мінлива хмарність з опадами. У середу, 29 березня, вночі є ймовірність дощу з снігом. Повітря вдень прогріється до +3…8 градусів, а вночі тут температура найнижча в Україні: -3…+4 °С. Швидкість вітру прогнозується від 5 до 8 м/с.

Погода у Києві 29-31 березня

У столиці України небо буде вкрите хмарами. Є вірогідність опадів у вигляді дощу з снігом вночі, 29 березня. Однак, у четвер, 30 березня, синоптики прогнозують сонячну погоду. Вдень Київ очікує нестабільну температуру до 1…10 теплих градусів. Вночі позначки термометрів опустяться до -2…0 °С. Максимальна швидкість вітру становитиме 5-9 м/с.

Погода у Харкові 29-31 березня

Погода на сході частині України очікується переважно хмарною з мінімальними опадами вночі. Температура повітря вдень становитиме 4…8 градусів тепла, а вночі опуститься до 0…+8 °С. Максимальна швидкість вітру буде близько 5-6 м/с.

Погода у Донецьку 29-31 березня

У Донецьку погода буде найбільш хмарною з поміж інших міст України, подекуди з дощами. Удень у Донецьку температура сягатиме 4…5 градусів тепла. Вночі морозів не прогнозують, а термометри покажуть +1…9 °С. Мінімальна швидкість вітру становитиме 4 м/с а максимальна — 7 м/с.

Погода у Дніпрі 29-31 березня

У Дніпропетровську синоптики передбачають сонячну погоду лише в п'ятницю, 31 березня. Удень повітря прогріється до +3…9 °С, а вночі охолоне до 0…+4 градусів. Максимальна швидкість вітру 7м/с.

Погода в Одесі 29-31 березня

В Одесі буде мінлива хмарність з мінімальним дощем вночі у четвер, 30 березня. Тут температура буде найвищою. Удень стовпчики термометрів застигнуть біля позначок +6…12 °С, а вночі опустяться до 0…4 градусів тепла. Сильний вітер очікується тільки у середу, 29 березня, його максимальна швидкість буде 10 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду в Україні у квітні. Другий місяць весни буде дощовим, а подекуди навіть можна буде побачити мокрий сніг.