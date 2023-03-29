Савин день 29 березня: що не можна робити в свято, щоб не залишитися без грошей

Багато заборон дня Сави стосуються сімейного благополуччя та грошей

Цієї середи в православному світі християни шанують мученика Савина Єрмопольського (Єгипетського), який постраждав за віру під час гонінь при імператорі Діоклетіані. У народному календарі 29 березня прозвали Савин день або "Візний день". Також це 31-й день Великого посту.

У цей день було заведено прибирати сани, оскільки починав сходити сніг, і санний шлях псувався. Замість них готували та ремонтували вози, в які запрягали коней. Наші пращури слухали, як скрипить колесо. Вважалося, якщо під час їзди звучить переднє ліве – це до хвороби, переднє праве – до багатства, заднє ліве – до боргів, заднє праве – до грошей.

Також 29 березня вважалося вдалим для покупок. Якщо піти на шопінг у це свято, обновка носитиметься довго і принесе лише радість. Вірили, що багато знайомств у Савин день є доленосними.

Що не можна робити 29 березня

Приймати їжу після заходу сонця — можна залишитися без грошей.

Розпалювати печі та запалювати свічки в оселі — буде пожежа.

Викидати сміття — можна "викинути" сімейне щастя та удачу.

Давати і брати гроші в борг — погана прикмета.

Носити важкі речі (особливо жінкам) – до тяжкого життя.

Лаятися з близькими — загрожує тривалий конфлікт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли в Україні у 2023 році відзначається Чистий четвер. Щорічно свято приходиться на різні числа залежно від дати Великодня.