Не поспішайте ховати теплі речі: у квітні на Україну чекає серйозне похолодання

Синоптики дали прогноз погоди на квітень і розповіли, коли чекати на похолодання

Цьогорічна весна не порадує українців теплом наприкінці березня, а середина квітня принесе з собою нову хвилю похолодання. Температура повітря у деяких містах за добу різко впаде на 8-9 градусів. "Телеграф" розповідає, у яких числах чекати погодних сюрпризів і коли нарешті в Україну прийде довгоочікуване тепло.

Так, за даними сайту Gismeteo, квітень здивує перепадами температур, оскільки стовпчики термометрів будуть падати з +19 до +9 і супроводжуватися такий температурний хаос буде ще й опадами, яких у другому місяці весни буде, до речі, досить багато.

Коли чекати похолодання у квітні

У Києві різке похолодання настане 20 квітня. У цей день максимальна температура повітря очікується до +9 градусів. На день раніше стовпчики термометрів ще підійматимуться до +19. Погода знову налагодиться із 26 числа.

У Запоріжжі з 20 квітня також варто очікувати погіршення погоди. Температура повітря впаде з +22 до +16 градусів, а 24 числа варто очікувати всього до +9. Вже 26 квітня в місто знову прийде потепління.

У Дніпрі 20 квітня температура повітря підійматиметься до +14, а ще на день раніше — до +21 градуса. Найхолоднішим днем місяця стане понеділок, 24 квітня. Синоптики передають, що температура повітря буде лише +8 градусів. Проте вже наступного дня погода почне поступово налагоджуватись.

В Одесі погода зіпсується 20 квітня. Синоптики зазначають, що у місті похолодає з +21 до +16 градусів. Вже з 25 числа настане потепління. З кожним днем температура повітря ставатиме все вищою.

У Львові похолодання настане трохи раніше. З 19-го числа очікується спад температури до +12 градусів, а 20 квітня буде до +9. Тепло почне повертатися до міста з 24 квітня.

У Харкові 20 квітня температура повітря впаде до +12 градусів, при тому, що за день до цього вона підійматиметься до +20. Чекати на потепління харків’янам варто з 26 числа.

У Чернігові у середині квітня погода буде мінливою. Температура повітря падатиме з +15 до +7..+9 градусів. Однак із 26 числа до міста поступово повертатиметься тепла погода.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на Великдень, яку цього року святкуватимуть 16 квітня.