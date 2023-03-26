Торнадо превратил город в США на свалку, есть десятки погибших (поразительные видео)

В воскресенье синоптики прогнозируют серьезные штормы в еще нескольких американских штатах, не исключены повторные трагедии

В штате Миссисипи (США) минувшей ночью произошло серьезное торнадо. В результате разрушительного действия стихии погибли по меньшей мере 26 человек, также есть десятки раненых и несколько пропавших без вести. Больше всего досталось городам Силвер Сити и Роллинг Форк; последнее фактически сровняло с землей. Местные жители сравнивают торнадо с "большим грузовым поездом, пронесшимся по небу".

Детали сообщает CNN. Стоит отметить, что губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз объявил чрезвычайное положение в пострадавших от торнадо округах. Свои соболезнования родным погибших уже выразил и президент Джо Байден, пообещав федеральную поддержку всем нуждающимся.

Вместе с мощным торнадо Миссисипи страдала от обрушившихся на штат штормов. Порывы ветра были настолько сильными, что срывали крыши с домов, опрокидывали автомобили и почти полностью разрушили несколько районов отдельных городов. Без света и других коммуникаций находятся тысячи людей.

Некоторые автомобили просто несло по дороге как перекаты-поле

Последствия разрушений катастрофические

В наиболее пострадавшем от стихии Роллинг Форк полностью разрушен парк трейлеров, повреждено здание полицейского участка, а сам город сравнивают ныне с мусорной свалкой.

Роллинг Форк, Миссисипи, на карте

Огромные постройки просто сровнялись с землей

Когда-то это был шикарный дом

Правоохранители и спасатели работают на местах вместе с волонтерами, помогая разбирать завалы и отыскивая пропавших.

Следует отметить, что синоптики прогнозируют вероятный повтор штормовой бури на воскресенье, 26 марта. Под угрозой находятся часть таких штатов, как Луизиана, Миссисипи и Алабама. Пострадать от природного катаклизма может около 20 млн человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях одного из самых мощных землетрясений, которое на этой неделе всколыхнуло Узбекистан. Подобную силу стихия земли давно не демонстрировала в этой стране.