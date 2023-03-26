Торнадо перетворив місто в США на звалище, є десятки загиблих (вражаючі відео)

На неділю синоптики прогнозують серйозні шторми у ще кількох американських штатах, не виключені повторні трагедії

У штаті Міссісіпі (США) минулої ночі сталося серйозне торнадо. Внаслідок руйнівної дії стихії загинуло щонайменше 26 осіб, також є десятки поранених і кілька зниклих безвісти. Найбільше дісталося містам Сілвер Сіті та Роллінг Форк; останнє фактично зрівняло з землею. Місцеві жителі порівнюють торнадо із "великим вантажним потягом, який пронісся небом".

Деталі повідомляє CNN. Варто зазначити, що губернатор штату Міссісіпі Тейт Рівз оголосив надзвичайний стан у тих округах, які постраждали від торнадо. Свої співчуття рідним загиблих уже висловив і президент Джо Байден, пообіцявши федеральну підтримку всім, хто потребує.

Разом із потужним торнадо Міссісіпі страждала від штормів, котрі обрушилися на штат. Пориви вітру були настільки сильні, що зривали дахи з будинків, перекидали автомобілі і майже повністю зруйнували кілька районів окремих міст. Без світла та інших комунікацій знаходяться тисячі людей.

Деякі автівки просто несло по дорозі як перекоти-поле

Наслідки руйнувань катастрофічні

У Роллінг Форк, який найбільше постраждав від стихії, повністю зруйнований парк трейлерів, пошкоджено будівлю поліцейської дільниці, а саме місто порівнюють нині зі сміттєзвалищем.

Роллінг Форк, Міссісіпі, на карті

Величезні будівлі просто зрівняні із землею

Колись це був шикарний будинок

Правоохоронці та рятувальники працюють на місцях разом із волонтерами, допомагаючи розбирати завали і шукаючи зниклих.

Слід зазначити, що синоптики прогнозують імовірний повтор штормової бурі на неділю, 26 березня. Під загрозою знаходяться частина таких штатів, як Луїзіана, Міссісіпі та Алабама. Постраждати від природного катаклізму може близько 20 млн людей.

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки одного із найбільш потужних землетрусів, який цього тижня сколихнув Узбекистан. Подібної сили стихія землі давно не демонструвала в цій країні.