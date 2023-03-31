Тепло и мокро: какой будет погода в Украине в первые выходные апреля

Прогноз погоды на 1-2 апреля в Украине: ожидается теплая, но облачная погода

В ближайшие выходные, 1-2 апреля, на большей части территории Украины синоптики прогнозируют облачную погоду с осадками. Однако отметки термометров будут достигать +12 градусов днем, а иногда опустятся до +3 °С ночью.

Как сообщает сайт Meteoprog, в некоторых регионах дождь будет идти в ночное время.

Погода во Львове 1-2 апреля

Львов ожидает дождливую погоду в субботу, 1 апреля, однако в воскресенье, 2 апреля, осадки не прогнозируются. Температура воздуха днем будет +9…11 градусов. Ночью отметки термометров будут снижаться до стабильных +7 °С.

Погода в Киеве 1-2 апреля

В Киеве синоптики обещают облачную погоду с осадками, в частности, в воскресенье, 2 апреля. Ночью есть вероятность дождя в оба выходных. Воздух днем будет прогреваться до +9…13 градусов, а ночью отметки термометров снизятся до +4…9 °С.

Погода в Харькове 1-2 апреля

В городе прогнозируется облачная погода, с дождем в субботу, 1 апреля. Днем температура в Харькове будет составлять около 7…13 градусов тепла, а ночью будет опускаться до +6 °С.

Погода в Донецке 1-2 апреля

На востоке Украины выходные пройдут без осадков, с переменной облачностью ночью, 1 апреля. Здесь ожидается самое большее колебание дневных и ночных температур. Днем показатели термометров будут подниматься до +6…13 °С, а ночью — падать до +3…4 градусов.

Погода в Днепре 1-2 апреля

В течение обоих выходных осадки не прогнозируются, но будет облачно. В Днепре температура воздуха будет днем +9…13 °С. Ночью отметки термометров покажут около +6 градусов.

Погода в Одессе 1-2 апреля

В субботу, 1 апреля, в Одессе ожидается переменная облачность, однако на следующий день, 2 апреля, погода сменится дождливой. В ночное время на выходных есть вероятность осадков. Воздух днем будет прогреваться до +10…12 °С, а ночью отметки термометров будут снижаться до 7…8 °С тепла.

Ранее сайт "Телеграф" писал, что синоптики предупреждают о погоде в последние дни марта и первые дни апреля. Как сообщается, она будет похожа на позднюю осень.