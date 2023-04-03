В США продолжают бушевать мощные торнадо: погибли еще десятки человек

Последняя разрушительная серия торнадо пронеслась в США начиная с пятницы

В США продолжают бушевать торнадо и штормы на юге и среднем западе страны. После разрушительной непогоды в Арканзасе, водоворот разрушил дома в Теннесси и Индиане.

В общей сложности торнадо фиксировали в семи штатах, сообщает CNN. С пятницы по вечер воскресенья их зафиксировали около 50. Они убили по меньшей мере 32 человека. Много раненых.

Наибольшее количество погибших в Теннесси — 15. Трое жертв, двое детей и взрослый человек погибли от обрушившихся на дома деревьев. Еще девять — в округе Макнейри того же штата в разрушенных непогодой домах.

Мощная природная сила разрушила многочисленные дома, сорвала крыши. Дома и улицы просто крушило в щепки. Ситуация не улучшилась – предупреждения о торнадо объявлены в других штатах.

Предупреждение о торнадо было выпущено для Луизианы и Техаса. Там, где шторм не перерос в торнадо, фиксировали град, сильный ветер. Из-за непогоды американцы пострадали и другим образом — десятки тысяч человек по нескольким штатам остались без электроснабжения. Чрезвычайное положение объявлено сразу в нескольких штатах.

Отметим, эта непогода стала следующей после серии торнадо в штате Миссисипи неделю назад. Тогда погибли около 30 человек.