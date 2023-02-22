Немов у володіннях Снігової Королеви: з'явилися приголомшливі фото з піку Карпат після шторму

Наразі спеціалісти фіксують на горі 8 градусів нижче нуля

Через примхи погоди наприкінці лютого Україна стикнулася із вельми дивовижними умовами — наприклад, західні області на кілька днів потрапили у владу справжнього шторму. Через це і температура знизилася, і опади нерідко випадали, і, звісно ж, вітер був сильним. Особливо серйозно це відчувалося у Карпатах, однак це того було варте. Принаймні, фотографії з вершини гори Піп Іван Чорногірський зафіксували неймовірну природну красу, яка утворилася на висоті після шторму.

Знімками поділилися працівники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, а також відомий український рятувальник Василь Фіцак у Facebook. За словами останнього, середа, 22 лютого, стала першим днем за кілька останніх діб, коли у горах хоча б трохи розвиднилося.

"Після п'яти діб шторму небеса отворились і подарували прекрасний день", — підписав Фіцак фотографії, якими поділився із підписниками.

Так виглядає Піп Іван сьогодні

Природа малювала льодом

Чудовий льодяний будиночок

Камері вдалося зафіксувати надзвичайні морозні візерунки із бурульок, якими вкрилися будівлі, яких не так густо на горі Піп Іван. За рахунок багатьох шарів криги вони виглядають так, ніби зроблені зі снігу. За рахунок природного освітлення це виглядає ще більш прекрасно, аніж під час шторму.

Фантазія природи вражає

Вид неймовірний

Які фантастичні візерунки!

Шторм пішов горі на користь

Цікаво, що ще рано-вранці видимість на піку була вельми обмеженою. Південно-західний вітер сягав швидкості 5-6 метрів на секунду, а загальна температура знизилася до 8 градусів морозу.

Гора Піп Іван на карті України

У мережі оминути увагою морозну красу, якою поділилися рятувальники, звісно ж, не могли. Багато хто порівнює "мистецькі витвори" природи із казкою Ганса Крістіана Андерсена про Снігову Королеву. Із цим важко не погодитися, адже будиночки рятувальників та дослідників на якийсь час перетворилися на справжні льодові палаци.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Антарктиді теж нині милуються снігом, однак він не стандартно білий, а рожевого кольору. Ми детально пояснили, чому сніговий покров змінив забарвлення, а також показали, як це виглядає.