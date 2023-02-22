Укр

Словно во владениях Снежной Королевы: появились потрясающие фото с пика Карпат после шторма

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гора Поп Иван выглядит, как иллюстрация к сказкам Ганса Кристиана Андерсена Новость обновлена 22 февраля 2023, 12:43
Гора Поп Иван выглядит, как иллюстрация к сказкам Ганса Кристиана Андерсена. Фото Коллаж "Телеграфа"

Специалисты фиксируют на горе 8 градусов ниже нуля

Из-за капризов погоды в конце февраля Украина столкнулась с весьма удивительными условиями — например, западные области на несколько дней попали во власть настоящего шторма. Поэтому и температура снизилась, и осадки нередко выпадали, и, конечно же, ветер был сильным. Особенно серьезно это чувствовалось в Карпатах, однако оно того стоило. По крайней мере, фотографии с вершины горы Поп Иван Черногорский запечатлели невероятную природную красоту, образовавшуюся на высоте после шторма.

Снимками поделились работники Черногорского горного поисково-спасательного поста, а также известный украинский спасатель Василий Фицак в Facebook. По словам последнего, среда, 22 февраля, стала первым днем за несколько последних суток, когда в горах стало хоть немного светлее.

"После пяти суток шторма небеса открылись и подарили прекрасный день", — подписал Фицак фотографии, которыми поделился с подписчиками.

Поп Иван, Карпаты, снег, фото
Так выглядит Поп Иван сегодня
Поп Иван гора сегодня
Природа рисовала льдом
Поп Иван гора сегодня
Прекрасный ледяной домик

Камере удалось зафиксировать невероятные узоры из сосульок, которыми покрылись здания, не столь густо расположенные на горе Поп Иван. За счет многих слоев льда они выглядят так, будто сделаны из снега. За счет естественного освещения это выглядит еще прекраснее, чем во время шторма.

Поп Иван гора сегодня
Фантазия природы поражает
Поп Иван гора сегодня
Вид невероятный
Поп Иван гора сегодня
Какие фантастические узоры!
Поп Иван гора сегодня
Шторм пошел горе в пользу

Интересно, что еще ранним утром видимость на пике была весьма ограниченной. Юго-западный ветер достигал скорости 5-6 метров в секунду, а общая температура снизилась до 8 градусов мороза.

Гора Пип Иван на карте Украины
Гора Пип Иван на карте Украины

В сети обойти вниманием морозную красоту, которой поделились спасатели, конечно же, не могли. Многие сравнивают "художества" природы со сказкой Ганса Кристиана Андерсена о Снежной Королеве. С этим трудно не согласиться, ведь домики спасателей и исследователей на время превратились в настоящие ледовые дворцы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Антарктиде тоже сейчас любуются снегом, но он не стандартно белый, а розового цвета. Мы подробно объяснили, почему снежный покров изменил цвет, а также показали, как это выглядит.

Теги:
#Погода #Карпаты #Гора #Снег #Поп Иван