Словно во владениях Снежной Королевы: появились потрясающие фото с пика Карпат после шторма

Специалисты фиксируют на горе 8 градусов ниже нуля

Из-за капризов погоды в конце февраля Украина столкнулась с весьма удивительными условиями — например, западные области на несколько дней попали во власть настоящего шторма. Поэтому и температура снизилась, и осадки нередко выпадали, и, конечно же, ветер был сильным. Особенно серьезно это чувствовалось в Карпатах, однако оно того стоило. По крайней мере, фотографии с вершины горы Поп Иван Черногорский запечатлели невероятную природную красоту, образовавшуюся на высоте после шторма.

Снимками поделились работники Черногорского горного поисково-спасательного поста, а также известный украинский спасатель Василий Фицак в Facebook. По словам последнего, среда, 22 февраля, стала первым днем за несколько последних суток, когда в горах стало хоть немного светлее.

"После пяти суток шторма небеса открылись и подарили прекрасный день", — подписал Фицак фотографии, которыми поделился с подписчиками.

Так выглядит Поп Иван сегодня

Природа рисовала льдом

Прекрасный ледяной домик

Камере удалось зафиксировать невероятные узоры из сосульок, которыми покрылись здания, не столь густо расположенные на горе Поп Иван. За счет многих слоев льда они выглядят так, будто сделаны из снега. За счет естественного освещения это выглядит еще прекраснее, чем во время шторма.

Фантазия природы поражает

Вид невероятный

Какие фантастические узоры!

Шторм пошел горе в пользу

Интересно, что еще ранним утром видимость на пике была весьма ограниченной. Юго-западный ветер достигал скорости 5-6 метров в секунду, а общая температура снизилась до 8 градусов мороза.

Гора Пип Иван на карте Украины

В сети обойти вниманием морозную красоту, которой поделились спасатели, конечно же, не могли. Многие сравнивают "художества" природы со сказкой Ганса Кристиана Андерсена о Снежной Королеве. С этим трудно не согласиться, ведь домики спасателей и исследователей на время превратились в настоящие ледовые дворцы.

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