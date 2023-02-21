В Антарктиді почервонів сніг: вчені пояснили, як це впливає на клімат (фото)

Кольоровий сніг прискорює глобальне потепління Землі

В Антарктиді випав рожевий сніг. Точніше, на звичайному снігу з’явилися візерунки незвичайного кольору, що викликані сезонним явищем.

Про це розповіли на офіційній сторінці наукової станції "Академік Вернадський". Забарвлення снігу в рожевий колір притаманно кінця антарктичного літа.

Причиною забарвлення снігу у рожевий колір є мікроскопічні зелені водорості, що розвиваються всередині нього. Українські вчені розповіли, що одна й та сама водорість має три колірні стадії: зелену, помаранчеву та пурпурову чи малинову. Зимує під снігом вона у зеленому варіанті і дуже насичена хлорофілом. З потеплінням водорость рухається ближче до поверхні снігового покриву і змінює свій колір на червоний через те, що в ній утворюються каротиноїди. Цей пігмент є і в моркві, через що вона забарвлена в помаранчевий колір. Каротиноїди захищають водорості від ультрафіолетового випромінювання.

Вчені "Вернадською" беруть зразки кольорового снігу, щоб після прибуття в Україну провести ретельні дослідження. Це допоможе їм краще зрозуміти хімічні засади трансформації цієї водорості.

Однак кольоровий сніг негативно впливає на клімат. Через те, що сніг стає кольоровим, він менше відбиває сонячне світло і, як наслідок, швидше тане. Через це в снігу дедалі більше розвиваються кольорові водорості, що прискорюють зміни клімату.

"Тому важливо щороку фіксувати площу "квітучого снігу" на дослідних поверхнях, щоб побачити загальні тенденції впливу зміни клімату. Нині цю роботу наші біологи і біологині на станції проводять за допомогою дрону", — розповіли українські вчені.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у природі не може існувати зелених людей. Вчені докладно пояснили, чому це неможливо.