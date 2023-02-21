В Антарктиде покраснел снег: ученые объяснили, как это влияет на климат (фото)

Цветной снег ускоряет глобальное потепление на Земле

В Антарктиде выпал розовый снег. Точнее, на обычном снегу появились узоры необычного цвета, которые вызваны сезонным явлением.

Об этом рассказали на официальной странице научной станции "Академик Вернадский". Окрашивание снега в розовый цвет характерно для конца антарктического лета.

Причиной окраски снега в розовый цвет являются микроскопические зеленые водоросли, которые развиваются внутри него. Украинские ученые рассказали, что одна и та же водоросль имеет три цветовых стадии: зеленую, оранжевую и пурпурную или малиновую. Зимует под снега она в зеленом варианте и очень насыщена хлорофиллом. С потеплением водоросль движется ближе к поверхности снежного покрова и меняет свой цвет на красный из-за того, что в ней образуются каротиноиды. Этот пигмент есть и в моркови, из-за чего она окрашена в оранжевый цвет. Каротиноиды защищают водоросль от ультрафиолетового излучения.

Ученые на "Вернадском" берут образцы цветного снега, чтобы по прибытию в Украину провести тщательные исследования. Это поможет им лучше понять химические основы трансформации этой водоросли.

Однако цветной снег негативно сказывается на климате. Из-за того, что снег становится цветным, он меньше отражает солнечный свет и, как следствие, быстрее тает. Из-за этого в снегу все больше и больше развиваются цветные водоросли, ускоряющие изменения климата.

"Поэтому важно ежегодно фиксировать площадь цветущего снега на опытных поверхностях, чтобы увидеть общие тенденции влияния изменения климата. Сейчас эту работу наши биологи и биологини на станции проводят с помощью дрона", — рассказали украинские ученые.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в природе не может существовать зеленых людей. Ученые подробно объяснили почему это невозможно.