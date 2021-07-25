Не только пингвины: диковинные создания навестили украинских полярников на "Академике Вернадском"

Помимо пингвинов, украинских полярников на станции "Академике Вернадском" навестила стая тюленей-крабоедов.

Кадрами на своей страничке в Facebook поделился Национальный антарктический научный центр.

Как сообщается, тюленей привлекло большое количество криля и участки воды, которую не покрыл лёд. Эти животные обладают внушительными габаритами: длиной более 2.5 м и весом до 300 кг, однако это не мешает крабоедам маневрировать на снегу и в воде. К слову, этот вид тюленей не ест пингвинов, а питается в основном крилю, несмотря на своё название.

Эти животные очень любят кататься на льду, во время потепления наши полярники часто наблюдают крабоедов неподалёку станции.

Напомним, что в июле наши полярники также заметили огромные скопления пингвинов. Их тоже привлекает территория вокруг украинской станции, ведь там можно получить доступ к еде и вдоволь поохотиться. Также территория станции является безопасной для птиц — здесь их не тронут хищники.

Благодаря животным можно наблюдать изменения климата, ведь их миграции свидетельствуют о потеплении на Антарктиде.

Ранее "Телеграф" сообщил о трагической погоне: на видео запечатлели как пингвин отчаянно пытается скрыться от китов-убийц.