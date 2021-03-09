В Антарктиде сняли побег пингвина от группы китов-убийц: драматическая погоня с неожиданным финалом (видео)

Туристы, отправившияся в путешествие в пролив Герлаш в Антарктиде, стали свидетелями драматической погони группы косаток за одиноким пингвином.

Кадры, заснятые очевидцами, обнародованы изданием Daily Mail.

Изначально группа косаток мирно плавала возле лодок людей, но когда заметила одинокого пингвина решила устроить себе легкий перекус.

Птица от такой участи была явно не в восторге, а потому устроила гонки с преследователями, петляя между лодок туристов. В итоге пингвин, видимо, совсем отчаялся и решил уйти от погони, укрывшись на одном из катеров.

Правда запрыгнуть на борт ему удалось лишь со второй попытки и то не без помощи людей.

Косатки повторять маневр пингвина не стали, а потому, покружив вокруг катера, оставили птицу в покое.

После того как ситуация успокоилась, пернатый везунчик покинул восторженных туристов и уплыл восвояси.

Как сообщалось ранее, водитель стал свидетелем того, как перебегающая дорогу стая оленей едва не "затоптала" двигающийся впереди автомобиль.