Над украинской антарктической станцией запечатлели редкое природное явление (фото)

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" зафиксировали необычное явление - перламутровые облака.

Об этом сообщается на странице в Facebook Национальный антарктический научный центр.

Как рассказали в центре, полное название таких облаков - ледяные полярные стратосферные облака. Уникальны они тем, что состоят из кристалликов льда и наблюдаются преимущественно в полярных регионах и в отличие от большинства облаков, которые живут в "влажной" тропосфере - нижнем слое атмосферы, эти формируются в следующем слое - "сухой" стратосфере.

Перламутровые облака являются достаточно редкими. В Антарктике увидеть их можно преимущественно зимой, когда в нижних слоях стратосферы (на высоте 15-27 км) температура опускается до аномального уровня (около -85 °С). Именно такая температура является одним из главных условий формирования этих облаков. Другое обязательное условие - наличие ядер конденсации, то есть миничастичек, на которых пар начинает переходить в жидкое состояние.

"Перламутровые облака очень тонкие, поэтому днем на фоне рассеянного света их фактически не видно. А вот во время захода солнца, когда оно опускается на несколько градусов ниже горизонта, свет отражается от кристалликов льда в облаках таким образом, что возникает оптический эффект иризация. Он как раз и "красит" облака в разные цвета", - рассказали в центре.

Возникновение перламутровых облаков связывают с горными волнами: когда поток воздуха в тропосфере натыкается на высокий горный хребет, "уходит" вверх, огибает его и "падает" вниз. Так образуется волна. Поскольку в полярных регионах высота тропосферы не более 7-8 км, то верхушка волны попадает в стратосферу, способствуя формированию перламутровых облаков. Также их образование может быть связано с сильными тропосферными циклонами.

Как сообщал "Телеграф", неподалеку от станции "Академик Вернадский" украинские полярники заметили гигантские айсберги и острова "парящие" в воздухе над поверхностью Южного океана.