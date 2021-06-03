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Айсберги повисли в воздухе: полярники показали захватывающие дух фото

Айсберги повисли в воздухе: полярники показали захватывающие дух фото
01:29 Сегодня Телеграф

Неподалеку от станции Академик Вернадский украинские полярники заметили гигантские айсберги и острова "парящие" в воздухе над поверхностью Южного океана.

Об этом 1 июня сообщили в Фейсбуке Национального антарктического научного центра.

Сообщается, что такие миражи можно наблюдать над раскаленными песками или асфальтом. Однако над водой такие иллюзии появляются только в холодных регионах.

Аномальное преломление света в атмосфере создает мнимые изображения предметов, которые расположены обычно выше чем в реальности. Причиной такого явления становится тонкий слой горячего воздуха над поверхностью, который еще не успел подняться. Это и создает эффект кривого зеркала и иногда может приблизить далекие предметы.

В разгар полярного лета в Антарктиде родились первые пингвинята, недалеко от станции "Академик Вернадский".

Фото айсбергов:

Украинские полярники показали фото айсбергов возле станции Академик Вернадский

полярники показали фото айсбергов

океан летающий айсберг

станция Академик Вернадский айсберг

Полярники показали парящие айсберги возле станции Академик Вернадский

Данное явление не могло остаться без внимания сети.

Многие пользователи восхищались таким природным миражом.

"Красиво", — написала пользователь Светлана.

"Замечательные фото иллюзии "Фата-моргана"", — восхитилась пользователь Валентина.

"Фантастично!", — прокомментировала обман зрения пользователь Инга.

"Красота...", — описала увиденное на фото пользователь под ником Любовь.

скрин

Напомним, что ранее ученые сделали захватывающие снимки Антарктиды со станции "Академик Вернадский".

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Айсберг, Академик Вернадский.
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