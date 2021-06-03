Айсберги повисли в воздухе: полярники показали захватывающие дух фото

Неподалеку от станции Академик Вернадский украинские полярники заметили гигантские айсберги и острова "парящие" в воздухе над поверхностью Южного океана.
Об этом 1 июня сообщили в Фейсбуке Национального антарктического научного центра.
Сообщается, что такие миражи можно наблюдать над раскаленными песками или асфальтом. Однако над водой такие иллюзии появляются только в холодных регионах.
Аномальное преломление света в атмосфере создает мнимые изображения предметов, которые расположены обычно выше чем в реальности. Причиной такого явления становится тонкий слой горячего воздуха над поверхностью, который еще не успел подняться. Это и создает эффект кривого зеркала и иногда может приблизить далекие предметы.
Фото айсбергов:
Данное явление не могло остаться без внимания сети.
Многие пользователи восхищались таким природным миражом.
"Красиво", — написала пользователь Светлана.
"Замечательные фото иллюзии "Фата-моргана"", — восхитилась пользователь Валентина.
"Фантастично!", — прокомментировала обман зрения пользователь Инга.
"Красота...", — описала увиденное на фото пользователь под ником Любовь.
Напомним, что ранее ученые сделали захватывающие снимки Антарктиды со станции "Академик Вернадский".