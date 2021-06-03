Айсберги повисли в воздухе: полярники показали захватывающие дух фото

Неподалеку от станции Академик Вернадский украинские полярники заметили гигантские айсберги и острова "парящие" в воздухе над поверхностью Южного океана.

Об этом 1 июня сообщили в Фейсбуке Национального антарктического научного центра.

Сообщается, что такие миражи можно наблюдать над раскаленными песками или асфальтом. Однако над водой такие иллюзии появляются только в холодных регионах.

Аномальное преломление света в атмосфере создает мнимые изображения предметов, которые расположены обычно выше чем в реальности. Причиной такого явления становится тонкий слой горячего воздуха над поверхностью, который еще не успел подняться. Это и создает эффект кривого зеркала и иногда может приблизить далекие предметы.

Фото айсбергов:

Данное явление не могло остаться без внимания сети.

Многие пользователи восхищались таким природным миражом.

"Красиво", — написала пользователь Светлана.

"Замечательные фото иллюзии "Фата-моргана"", — восхитилась пользователь Валентина.

"Фантастично!", — прокомментировала обман зрения пользователь Инга.

"Красота...", — описала увиденное на фото пользователь под ником Любовь.

Напомним, что ранее ученые сделали захватывающие снимки Антарктиды со станции "Академик Вернадский".