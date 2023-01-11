Не виїжджайте без потреби: Київ серйозно замело снігом (фото, відео)

На дорогах слизько

Столицю України накрило снігопадом — на вулиці виведено спецтехніку для прибирання, а кияни можуть спостерігати справжню зимову казку. У мережі діляться фотографіями снігового ранку у Києві.

На дорогах не лише сніг, а й ожеледиця. Поліція просить громадян не виїжджати на своїх авто без потреби та не кидати їх уздовж тротуарів, щоб не заважати спецтехніці. Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що засобом від льоду обробляють зупинки громадського транспорту, дороги, тротуари та велодоріжки.

На вулицях вже працюють від "Київавтодору" близько 300 одиниць техніки та понад 430 співробітників ручного прибирання, залучили також і керуючі компанії — вони вивели 105 одиниць техніки та близько 3,5 тисячі людей на прибирання снігу. Роботи ведуться ще з ночі.

Складна ситуація і в передмістях столиці — в Ірпені збирання снігу почалося також затемно. Триває й зараз – засніжило досить сильно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні вже до кінця другої декади січня знову буде тепло. Відлиги знову змінюватимуться заморозками і так по колу — погодні гойдалки в січні будуть дуже частими.