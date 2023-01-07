"Жахливі мінуси" скасовуються: в Україну поспішає тепло
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На Водохреща встановиться цілком комфортна погода
Погода "прислухається" до прогнозів синоптиків, і сьогодні, 7 січня, в Україну продовжують заходити нові маси холодного повітря з Арктики.
"7 січня в Україну заходить справжнє морозне повітря. Як і належить взимку. Атмосфера дотримується законів", — жартівливо пише в соціальній мережі синоптик Наталія Діденко.
Згідно з її прогнозом, найближчим часом найнижча температура повітря очікується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях – від 10 до 18 градусів морозу! А на північному сході України, ймовірно, подекуди до -17-20 градусів! Вдень 7 січня температура повітря становитиме 3-9 градусів морозу, у Сумській, Чернігівській, Харківській, Луганській та Полтавській областях -10-14 градусів. У південній частині близько нуля, у західних областях 0+5 градусів.
"Тобто, Різдвяний калейдоскоп – від 20 градусів морозу до 5 градусів тепла! " – резюмує фахівець.
Дощ та мокрий сніг можуть пройти у західних, а також у Вінницькій та Одеській областях.
У Києві в суботу, 7 січня, очікується похолодання до -10-12 градусів уночі та -6-8 градусів вдень. Сніг малоймовірний.
Прогноз Наталії Діденко підтверджує її колега з Укргідрометцентру Наталія Птуха.
На щастя, такі моторошні холоди, схоже, не протримаються надто довго: на думку фахівців сайту "Погодник", вже на початку наступного тижня температура повітря у столиці повернеться до більш комфортного нуля.
Невелике підвищення температури прогнозують і на сайті "Метеопрог".
Примітка: так як прогнози фахівців на різних "погодних" сайтах можуть значно відрізнятися, краще використовувати дані хоча б з двох із них.
Набагато тепліше, стверджують обидва сайти, буде у західних областях країни.
У центр потепління прийде до четверга наступного тижня ("Погодник"), а на Водохрещі буде по-весняному тепло ("Метепрог").
Щодо півдня обидва сайти прогнозують "сміхотворний" мінус наприкінці поточної декади та підвищення до "великих плюсів" на Водохреща (18-19 січня).
У той же час не зайве нагадати, що "короткострокове" похолодання, яке починає сьогодні, — це останні серйозні морози поточної зими. Також холодні дні можливі на початку лютого, проте останній місяць зими буде відносно теплим.