"Жуткие минусы" отменяются: в Украину спешит тепло

На Крещение установится вполне комфортная погода

Погода "прислушивается" к прогнозам синоптиков, и сегодня, 7 января, в Украину продолжают заходить новые массы холодного воздуха из Арктики.

"7 января в Украину заходит настоящий морозный воздух. Как и положено зимой. Атмосфера придерживается законов", — шутливо пишет в социальной сети синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, в ближайшие часы самая низкая температура воздуха ожидается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской областях – от 10 до 18 градусов мороза! А на северо-востоке Украины, вероятно, местами до -17-20 градусов! Днем 7 января температура воздуха будет составлять 3-9 градусов мороза, в Сумской, Черниговской, Харьковской, Луганской и Полтавской областях -10-14 градусов. В южной части около нуля, в западных областях 0+5 градусов.

"То есть, Рождественский калейдоскоп – от 20 градусов мороза до 5 градусов тепла!" – резюмирует специалист.

Дождь и мокрый снег могут пройти в западных, а также в Винницкой и Одесской областях.

В Киеве в субботу, 7 января, ожидается похолодание до -10-12 градусов ночью и -6-8 градусов днем. Снег маловероятен.

Прогноз Натальи Диденко подтверждает ее коллега из Укргидрометцентра Наталья Птуха.

К счастью, такие жуткие холода, похоже, не продержатся слишком долго: по мнению специалистов сайта "Погодник", уже в начале следующей недели температура воздуха в столице вернутся к более комфортному нолю.

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Небольшое повышение температуры прогнозируют и на сайте "Метеопрог".

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Примечание: так как прогнозы специалистов на различных "погодных" сайтах могут значительно разнится, лучше использовать данные хотя бы с двух из них.

Намного теплее, утверждают оба сайта, будет в западных областях страны.

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В центр потепление придет к четвергу на следующей неделе ("Погодник"), а на Крещение будет по-весеннему тепло ("Метеорог").

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Относительно юга оба сайта прогнозируют "смехотворный" минус в конце текущей декады и повышение до "больших плюсов" на Крещение (18-19 января).

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В то же время нелишне напомнить, что начинающее сегодня "краткосрочное" похолодание – это последние серьезные морозы текущей зимы. Также холодные дни возможны в начале февраля, однако последний месяц зимы будет относительно теплым.