На Пасху будет идти дождь: какие сюрпризы приготовила погода украинцам в 2023 году

Начало года обещает быть очень "оптимистичным"

Несмотря на "угрозу" близкого похолодания, первые дни 2023 года подарят украинцам теплую и комфортную погоду.

Так, сегодня, 31 декабря, осадков не ожидается, только в Закарпатье, в Карпатах, ночью и утром местами на северо-востоке страны небольшой дождь с мокрым снегом. В большинстве же западных, центральных, Житомирской местами в Киевской и южных областях ночью и утром туман. Такой прогноз дат в Укргидрометцентре.

И даже в саму новогоднюю ночь, прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич, осадков не ожидается.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +2…+7 °С. Днём 1 января 2023 года, в воскресенье, поступление тёплого воздуха в нашу страну продолжится. При малооблачном небе и отсутствии снежного покрова, в полуденные часы столбики термометров покажут +6…+11 °С, в западной части, в Крыму и на юге Одесской области местами +12…+15 °С.

Но уже после Рождества в столичный регион придет похолодание. В западных областях первая декада января будет теплой.

В центре теплые дни будут сменяться морозными ночами.

На юге же стоит ждать преобладания солнца и тепла.

Но после "теплой зимы" нас все же ждет "холодная весна" с заморозками, похолоданиями и дождями. К примеру, на Пасху (16 апреля), должен пойти дождь. И только к лету погода стабилизируется – а там и до дня Победы Украины в войне недалеко.