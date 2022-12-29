Весна придет не скоро: когда в Украине закончатся морозы и начнется тепло

Весна 2023 года будет намного более влажной и холодной, чем в 2022

После аномально теплой зимы, которая принесет Украине дожди и незначительніе морозы, не стоит ждать резкого потепления. Начало весны обещает быть прохладным и даже морозным.

Такой прогноз в 30-летнем предсказании оставил народный синоптик Леонид Горбань. В его книге 2023 год назван годом Марса. Для весенней погоды в марте будет характерно:

1 — 16 морозы,

4 — 6 и 13 — 14 снег,

18 — 20 дождь,

16 — 23 пасмурно и холодно,

с 24 и до конца месяца будет только холодать, дождить, погода будет сырая.

В апреле ситуация радикально не изменится. До 6 числа возможны заморозки, дождить будет до 9 апреля. Лишь только неделя с 10 по 17 апреля подарит начало теплой погоды. 15 — 21.04 прогнозируются дожди, затем сухая неделя с 22 по 28 апреля, в конце месяца снова пару дней подождит. В мае начало месяца также пройдет с дождями, 3-4 ожидаются бури, дожди будут с 6 по 10, 13 — 14, 19 — 20 мая, а уже с 23.05 столбик термометра резко пойдет вверх.

Согласна с Горбанем и астролог Елена Максимова. Предсказывая урожайность будущего года она отметила, что погода ожидается сырая и холодная, напоминающая британскую большим количеством дождя и туманов.

По данным сайта wisemeteo.com температура в Киеве ожидается:

в марте максимальная +11°C, минимальная -5°C

максимальная +11°C, минимальная -5°C в апреле максимальная +21°C, минимальная 0°C

максимальная +21°C, минимальная 0°C в мае максимальная +22°C, минимальная +5°C.

Количество дней с осадками резко вырастет

Ранее "Телеграф" сообщал, что демоверсию весенней погоды украинцы смогут увидеть в январе. В некоторых областях температура днем может достичь +16 градусов Цельсия.