Весна прийде не скоро: коли в Україні закінчаться морози та почнеться тепло

Весна 2023 року буде набагато вологішою та холоднішою, ніж у 2022

Після аномально теплої зими, яка принесе Україні дощі та незначні морози, не варто чекати на різке потепління. Початок весни обіцяє бути прохолодним та навіть морозним.

Такий прогноз у 30-річному пророкуванні залишив народний синоптик Леонід Горбань. У його книзі 2023 названий роком Марса. Для весняної погоди у березні буде характерно:

1 — 16 морози,

4 — 6 і 13 — 14 сніг,

18 — 20 дощ,

16 — 23 похмуро і холодно,

з 24 до кінця місяця тільки холодатиме, дощитиме, погода буде сира.

У квітні ситуація радикально не зміниться. До 6 числа можливі заморозки, дощитиме до 9 квітня. Лише тиждень із 10 по 17 квітня подарує початок теплої погоди. 15 — 21.04 прогнозуються дощі, потім сухий тиждень із 22 по 28 квітня, наприкінці місяця знову кілька днів зачекає. У травні початок місяця також пройде з дощами, 3-4 очікуються на бурі, дощі будуть з 6 по 10, 13 — 14, 19 — 20 травня, а вже з 23.05 стовпчик термометра різко піде вгору.

Згодна з Горбанем та астролог Олена Максимова. Передбачаючи врожайність наступного року, вона зазначила, що погода очікується сира та холодна, що нагадує британську великою кількістю дощу та туманів.

За даними сайту wisemeteo.com, температура в Києві очікується:

у березні максимальна +11°C, мінімальна -5°C

максимальна +11°C, мінімальна -5°C у квітні максимальна +21°C, мінімальна 0°C

максимальна +21°C, мінімальна 0°C у травні максимальна +22°C, мінімальна +5°C.

Кількість днів з опадами різко зросте

Раніше "Телеграф" повідомляв, що демоверсію навесні українці зможуть побачити в січні. У деяких областях температура вдень може досягти +16 градусів за Цельсієм.