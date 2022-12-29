Весна прийде не скоро: коли в Україні закінчаться морози та почнеться тепло
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Весна 2023 року буде набагато вологішою та холоднішою, ніж у 2022
Після аномально теплої зими, яка принесе Україні дощі та незначні морози, не варто чекати на різке потепління. Початок весни обіцяє бути прохолодним та навіть морозним.
Такий прогноз у 30-річному пророкуванні залишив народний синоптик Леонід Горбань. У його книзі 2023 названий роком Марса. Для весняної погоди у березні буде характерно:
- 1 — 16 морози,
- 4 — 6 і 13 — 14 сніг,
- 18 — 20 дощ,
- 16 — 23 похмуро і холодно,
- з 24 до кінця місяця тільки холодатиме, дощитиме, погода буде сира.
У квітні ситуація радикально не зміниться. До 6 числа можливі заморозки, дощитиме до 9 квітня. Лише тиждень із 10 по 17 квітня подарує початок теплої погоди. 15 — 21.04 прогнозуються дощі, потім сухий тиждень із 22 по 28 квітня, наприкінці місяця знову кілька днів зачекає. У травні початок місяця також пройде з дощами, 3-4 очікуються на бурі, дощі будуть з 6 по 10, 13 — 14, 19 — 20 травня, а вже з 23.05 стовпчик термометра різко піде вгору.
Згодна з Горбанем та астролог Олена Максимова. Передбачаючи врожайність наступного року, вона зазначила, що погода очікується сира та холодна, що нагадує британську великою кількістю дощу та туманів.
За даними сайту wisemeteo.com, температура в Києві очікується:
- у березні максимальна +11°C, мінімальна -5°C
- у квітні максимальна +21°C, мінімальна 0°C
- у травні максимальна +22°C, мінімальна +5°C.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що демоверсію навесні українці зможуть побачити в січні. У деяких областях температура вдень може досягти +16 градусів за Цельсієм.