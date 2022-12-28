Одну з областей України може затопити до Нового року: синоптики попередили про паводок

Синоптики повідомляють про перший рівень небезпеки

Погода на Новий 2023 в Україні рік обіцяє бути теплою і більше схожою на весняну, проте синоптики попередили про небезпечне гідрологічне явище, яке очікується у Волинській області протягом кількох днів.

Як повідомили у Гідрометцентрі України в період з 29 грудня по 1 січня на річці Прип’ять у створі посту Речиця та на річці Вижівка при підвищенні рівня води з добовою інтенсивністю 1-5 см відбуватиметься подальше затоплення заплав.

Зазначається, що це може призвести до затоплення сільгоспугідь та присадибних ділянок населених пунктів.

"Можливо досягнення позначок затоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах Ковельського району Волинської області", — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим в області було оголошено перший рівень небезпеки – жовтий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики здивували українців прогнозом погоди на січень, оскільки у ньому практично не буде морозних та сніжних днів. Більшу частину місяця на стовпчиках термометра будуть "плюси".

Погода в лютому, згідно з прогнозами, буде аномальною. Температура повітря в деякі дні підійматиметься до +5 градусів, а мінімальна температура становитиме -5 градусів.