Аномальна зима: синоптики розповіли, яку погоду чекати в лютому

У лютому буде більше дощових днів, аніж снігових

Цьогорічна зима не перестає дивувати українців теплою погодою, яка розтягнеться і на весь січень, а потім і лютий. Синоптики передають, що останній місяць зими не принесе в Україну сильні морози та снігопади.

Так, згідно з даними сайту Meteoprog, у середньому погода в нашій країні в лютому буде аномально теплою, оскільки в деякі дні температура повітря вдень може досягати +6...+7 градусів. А у нічний час стовпчики термометрів опустяться максимум до -5.

При цьому синоптики повідомляють, що лютий не порадує і снігом. У прогнозі зазначено, що снігова погода в останній зимовий місяць очікується лише кілька днів – 4 та 6 лютого. 5 лютого пройде мокрий сніг із дощем. Потім 7,15,17 та 23 лютого на Україну обрушаться дощі.

Виходячи з цього прогнозу, найтепліші дні будуть з 22 по 28 лютого. Температура повітря підійматиметься до +6 і +7 градусів. Вночі у ці дні очікується від -1 до +2 градусів.

Прогноз погоди в Україні на лютий

Нагадаємо, раніше український синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода на Новий рік 2023 року. За її словами, очікувати на "зимову казку" українцям не варто, оскільки температура повітря, найімовірніше, буде плюсовою.