Аномальна зима: синоптики розповіли, яку погоду чекати в лютому
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У лютому буде більше дощових днів, аніж снігових
Цьогорічна зима не перестає дивувати українців теплою погодою, яка розтягнеться і на весь січень, а потім і лютий. Синоптики передають, що останній місяць зими не принесе в Україну сильні морози та снігопади.
Так, згідно з даними сайту Meteoprog, у середньому погода в нашій країні в лютому буде аномально теплою, оскільки в деякі дні температура повітря вдень може досягати +6...+7 градусів. А у нічний час стовпчики термометрів опустяться максимум до -5.
При цьому синоптики повідомляють, що лютий не порадує і снігом. У прогнозі зазначено, що снігова погода в останній зимовий місяць очікується лише кілька днів – 4 та 6 лютого. 5 лютого пройде мокрий сніг із дощем. Потім 7,15,17 та 23 лютого на Україну обрушаться дощі.
Виходячи з цього прогнозу, найтепліші дні будуть з 22 по 28 лютого. Температура повітря підійматиметься до +6 і +7 градусів. Вночі у ці дні очікується від -1 до +2 градусів.
Нагадаємо, раніше український синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода на Новий рік 2023 року. За її словами, очікувати на "зимову казку" українцям не варто, оскільки температура повітря, найімовірніше, буде плюсовою.