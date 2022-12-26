Як у квітні: синоптик здивував прогнозом погоди в Україні на січень

Погода, яка чекає на Україну в січні, більш характерна для початку квітня

Рік, що минає, залишить за собою теплу погоду, яка протримається протягом половини січня. Синоптики неодноразово зазначали, що погода цієї зими більше нагадує осінню чи весняну через часті "плюси".

Існує велика ймовірність, що перша половина січня буде аномальною теплою та схожою на початок квітня. А ось уже в другій половині зима все ж таки почне себе проявляти. Про це розповів український народний синоптик Станіслав Щедрін.

"У більшу частину Європи надходитимуть теплі повітряні маси з Сахари та Атлантичного океану, які можуть витіснити холодне антарктичне повітря з більшої частини Європейського континенту. Таким чином, по всій Україні десь до 14-17 січня переважатиме відносно тепла погода в усіх регіонах ", — зазначив синоптик.

За його словами, температура повітря коливатиметься в межах від 0+5 у нічний період до +7+10 градусів, а на Півдні — +13+16 градусів у денний час. Водночас у першій половині місяця очікується велика кількість дощів, а так дощів із мокрим снігом.

У другій половині січня в Україні настане справжня зима. Очікується суттєве похолодання, а також снігопади. Щедрін зазначає, що цей прогноз ще, можливо, доведеться коригувати, проте не суттєво.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у лютому. За їхніми прогнозами, вона також порадує українців "плюсами", але водночас у деяких областях очікуються сильні нічні морози.