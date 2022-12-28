Одну из областей Украины может затопить к Новому году: синоптики предупредили о паводке

Синоптики сообщают о первом уровне опасности

Погода на Новый 2023 в Украине год обещает быть теплой и больше похожей на весеннюю, однако синоптики предупредили об опасном гидрологическом явлении, которое ожидается в Волынской области на протяжении нескольких дней.

Как сообщили в Гидрометцентре Украины в период с 29 декабря по 1 января на реке Припять в створе поста Речица и на реке Выжевка при повышении уровня воды с суточной интенсивностью 1-5 см будет происходить дальнейшее затопление пойм.

Отмечается, что это может привести к затоплению сельхозугодий и приусадебных участков населенных пунктах.

"Возможно достижение отметок затопления сельскохозяйственных угодий и приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ковельского района Волынской области", — говорится в сообщении.

В связи с этим в области был объявлен первый уровень опасности — желтый.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики удивили украинцев прогнозом погоды на январь, поскольку в нем практически не будет морозных и снежных дней. Большую часть месяца на столбиках термометра будут "плюсы".

Погода в феврале, согласно прогнозам, будет аномальной. Температура воздуха в некоторые дни будет подниматься до +5 градусов, а минимальная температура составит -5 градусов.