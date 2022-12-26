Как в апреле: синоптик удивил прогнозом погоды в Украине на январь

Погода, которая ожидает Украину в январе, более характерна для начала апреля

Уходящий год оставит за собой теплую погоду, которая продержится на протяжении половины января. Синоптики неоднократно отмечали, что погода этой зимой больше напоминает осеннюю или весеннюю из-за частых "плюсов".

Существует большая вероятность, что первая половина января будет аномальной теплой и похожей на начало апреля. А вот уже во второй половине зима всё же начнет себя проявлять. Об этом ТСН рассказал украинский народный синоптик Станислав Щедрин.

"В большую часть Европы будут поступать теплые воздушные массы из Сахары и Атлантического океана, которые могут вытеснить холодный антарктический воздух с большей части Европейского континента. Таким образом, по всей Украине где-то до 14-17 января будет преобладать относительно теплая погода во всех регионах", — отметил синоптик.

По его словам, температура воздуха будет колебаться в пределах от 0+5 в ночной период и до +7+10 градусов, а на Юге — +13+16 градусов в дневное время. В то же время в первой половине месяца ожидается большое количество дождей, а так дождей с мокрым снегом.

Во второй половине января в Украине наступит настоящая зима. Ожидается существенное похолодание, а также снегопады. Щедрин отмечает, что данный прогноз еще, возможно, придется корректировать, однако не существенно.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в феврале. По их прогнозам, она также порадует украинцев "плюсами", но в то же время в некоторых областях ожидаются сильные ночные морозы.