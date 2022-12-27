Аномальная зима: синоптики рассказали, какую ждать погоду в феврале
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В феврале будет больше дождливых дней, нежели снежных
Зима в этом году не перестает удивлять украинцев теплой погодой, которая растянется и на весь январь, а затем и февраль. Синоптики передают, что последний месяц зимы не принесет в Украину сильных морозов и снегопадов.
Так, согласно данным сайта Meteoprog, в среднем погода в нашей стране в феврале будет аномально теплой, поскольку в некоторые дни температура воздуха днем может достигать +6..+7 градусов. А в ночное время столбики термометров опустятся максимум до -5.
При этом, синоптики сообщают, что февраль не порадует и снегом. В прогнозе указано, что снежная погода в последний зимний месяц ожидается только несколько дней — 4 и 6 февраля. 5 февраля пройдет мокрый снег с дождем. Затем 7,15,17 и 23 февраля на Украину обрушатся дожди.
Исходя из данного прогноза, самые теплые дни будут с 22 по 28 февраля. Температура воздуха будет подниматься до +6 и +7 градусов. Ночью в эти дни ожидается от -1 до +2 градусов.
Напомним, ранее украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на Новый год 2023. По ее словам, ожидать "зимней сказки" украинцам не стоит, поскольку температура воздуха, вероятнее всего, будет плюсовой.