Аномальная зима: синоптики рассказали, какую ждать погоду в феврале

В феврале будет больше дождливых дней, нежели снежных

Зима в этом году не перестает удивлять украинцев теплой погодой, которая растянется и на весь январь, а затем и февраль. Синоптики передают, что последний месяц зимы не принесет в Украину сильных морозов и снегопадов.

Так, согласно данным сайта Meteoprog, в среднем погода в нашей стране в феврале будет аномально теплой, поскольку в некоторые дни температура воздуха днем может достигать +6..+7 градусов. А в ночное время столбики термометров опустятся максимум до -5.

При этом, синоптики сообщают, что февраль не порадует и снегом. В прогнозе указано, что снежная погода в последний зимний месяц ожидается только несколько дней — 4 и 6 февраля. 5 февраля пройдет мокрый снег с дождем. Затем 7,15,17 и 23 февраля на Украину обрушатся дожди.

Исходя из данного прогноза, самые теплые дни будут с 22 по 28 февраля. Температура воздуха будет подниматься до +6 и +7 градусов. Ночью в эти дни ожидается от -1 до +2 градусов.

Прогноз погоды в Украине на февраль

Напомним, ранее украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на Новый год 2023. По ее словам, ожидать "зимней сказки" украинцам не стоит, поскольку температура воздуха, вероятнее всего, будет плюсовой.