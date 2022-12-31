На Великдень йтиме дощ: які сюрпризи приготувала погода українцям у 2023 році

Початок року обіцяє бути дуже "оптимістичним"

Незважаючи на "загрозу" близького похолодання, перші дні 2023 року подарують українцям теплу та комфортну погоду.

Так, сьогодні, 31 грудня, опадів не очікується, лише на Закарпатті, у Карпатах, уночі та вранці місцями на північному сході країни невеликий дощ із мокрим снігом. У більшості ж західних, центральних, Житомирської місцями у Київській та південних областях вночі та вранці туман. Такий прогноз дали в Укргідрометцентрі.

І навіть у саму новорічну ніч, прогнозує синоптик Ігор Кібальчич, опадів не очікується.

Температура повітря коливатиметься в межах +2…+7 °С. Вдень 1 січня 2023 року, у неділю, надходження теплого повітря до нашої країни продовжиться. При малохмарному небі та відсутності снігового покриву, у полуденний годинник стовпчики термометрів покажуть +6…+11 °С, у західній частині, у Криму та на півдні Одеської області місцями +12…+15 °С.

Але вже після Різдва до столичного регіону прийде похолодання, хоча у західних областях перша декада січня буде теплою.

У центрі теплі дні мінятимуться морозними ночами.

На півдні ж варто чекати на переважання сонця і тепла.

Але після "теплої зими" на нас все ж таки чекає "холодна весна" із заморозками, похолоданнями та дощами. Наприклад, на Великдень (16 квітня) має піти дощ. І лише до літа погода стабілізується – адже там і до дня Перемоги України у війні недалеко.