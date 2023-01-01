Последние теплые деньки: на Украину надвигается жуткое похолодание до минус 20 градусов

Сразу после Рождества температура резко снизится

Погода продолжает радовать украинцев "аномальным теплом", и первый день года не станет исключением.

"Первого января 2023 года в Украине будет слышен теплый запах весны. Температура воздуха в течение дня будет составлять мартовские +8+14 градусов, в восточной части +4+9 градусов. Ветер также в новогоднюю ночь и день напомнит о весне, западном направлении, порывистом. Осадков практически не будет", — пишет в социальной сети синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 1 января 2023 года

Но такая радушная атмосфера, к сожалению, скоро прекратится. Согласно данным на сайте "Погодник", сразу после Рождества температура ночью в столице упадет до минус 20 градусов.

Погода в Киеве и столичном регионе на 2 недели

В западных областях "падение" температуры будет не таким ощутимым – "всего лишь" до минус 11.

Погода в Ивано--Франковске на 2 недели января

На центральный регион также надвигается похолодание.

Температура воздуха в Днепре и центральном регионе

И даже южан немного "подморозит".

Температура воздуха в Одессе на первые 2 недели января 2023 года

Кроме того, погода не устанет преподносит украинцам "сюрпризы" даже весной. Поэтому готовимся к ее "чудесам" и регулярно смотрим прогноз на сайте "Телеграф".