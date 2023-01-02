"Холода на Рождество" надолго не задержатся: когда ждать потепления

Погода начнет портиться в конце недели – пойдет дождь, переходящий в снег

Начало новой недели будет, в соответствии с прогнозами синоптиков, радовать украинцев "весенней погодой".

Так, в понедельник и вторник, 2 – 3 января, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночное время составит +3…+8 °С, днём в северной и восточной части +7…+12 °С; в центральных, южный и западных областях +11…+16 °С.

Погода на понедельник, 2 января

Погода на вторник, 3 января

И даже в среду, 4 января, считает синоптик Игорь Кибальчич, сохранится антициклональный характер погоды и отсутствие осадков. Однако, температурный фон постепенно начнёт снижаться. Так, в ночное время термометры покажут значения в пределах +1…+6 °С, днём +3…+8 °С, в южной части до +10 °С. Ветер северо-западной четверти, 7 – 12 м/с.

В четверг, 5 января, погодные условия изменятся под влиянием активного циклона с запада. Заметно понизится атмосферное давление, пройдут осадки преимущественно в виде дождя, в северных областях местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит 0…+5 °С, на Левобережье -3…+2 °С. Днём воздух прогреется до +4…+9 °С, в южной части +10…+12 °С.

В пятницу, 6 января, ночью пройдут осадки в виде дождя с переходом в снег, днём преимущественно сухо по всей территории Украины. На дорогах северных и центральных областей гололедица. Температура воздуха в течение суток окажется в пределах -3…+2 °С, на юге +2…+7 °С, на крайнем севере -7…-2 °С.

На выходные, 7 – 8 января, в Украине продолжится понижение температуры. В субботу очередной атлантический циклон принесёт в нашу страну осадки в виде снега и мокрого снега, на юге с дождём. В воскресенье погоду будет определять антициклон скандинавского происхождения, поэтому существенных осадков не предвидится. Температура воздуха в ночное время понизится до -8…-3 °С в субботу и до -12…-7 °С в воскресенье. Дневные значения температуры составят -7…-2 °С, в южной и западной части около 0 °С.

К счастью, суровый скандинавский циклон надолго в Украине не задержится, и ему на смену придут массы теплого воздуха – практически в каждом регионе. Об этом говорится в сообщении на сайте Gismeteo. В столице можно ждать потепление в начале следующей декады.

В западных областях похолодание продлится еще меньше.

Чуть дольше продлится похолодание в центре.

Юг практически не пострадает от похолодания.

Но в целом погода приготовила еще немало сюрпризов украинцам, в том числе и дождь на Пасху.