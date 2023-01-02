"Холоди на Різдво" надовго не затримаються: коли чекати на потепління

Погода почне псуватись наприкінці тижня – піде дощ, що переходить у сніг

Початок нового тижня, відповідно до прогнозів синоптиків, радуватиме українців "весняною погодою".

Так, у понеділок та вівторок, 2 – 3 січня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +3…+8 °С, днем у північній та східній частині +7…+12 °С; у центральних, південній та західних областях +11…+16 °С.

Погода на понеділок, 2 січня

Погода на вівторок, 3 січня

І навіть у середу, 4 січня, вважає синоптик Ігор Кібальчич, збережеться антициклональний характер погоди та відсутність опадів. Проте, температурне тло поступово почне знижуватися. Так, у нічний час термометри покажуть значення в межах +1…+6 °С, вдень +3…+8 °С, у південній частині до +10 °С. Вітер північно-західної чверті, 7-12 м/с.

Але в четвер, 5 січня, погодні умови зміняться під впливом активного циклону із заходу. Помітно зменшиться атмосферний тиск, пройдуть опади переважно у вигляді дощу, у північних областях місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 °С, на Лівобережжі -3…+2 °С. Вдень повітря прогріється до +4…+9°С, у південній частині +10…+12°С.

У п’ятницю, 6 січня, вночі пройдуть опади у вигляді дощу з переходом у сніг, удень переважно сухо по всій території України. На дорогах північних та центральних областей ожеледиця. Температура повітря протягом доби опиниться в межах -3...+2°С, на півдні +2...+7°С, на крайній півночі -7...-2°С.

На вихідні, 7 – 8 січня, в Україні продовжиться зниження температури. У суботу черговий атлантичний циклон принесе до нашої країни опади у вигляді снігу та мокрого снігу, на півдні з дощем. У неділю погоду визначатиме антициклон скандинавського походження, тому суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря в нічний час знизиться до -8...-3°С у суботу та до -12...-7°С у неділю. Денні значення температури становитимуть -7…-2 °С, у південній та західній частині близько 0 °С.

На щастя, суворий скандинавський циклон надовго в Україні не затримається, і йому на зміну прийдуть маси теплого повітря практично в кожному регіоні. Про це йдеться у повідомленні на сайті Gismeteo. У столиці можна чекати на потепління на початку наступної декади.

У західних областях похолодання триватиме ще менше.

Трохи довше триватиме похолодання у центрі.

Південь практично не постраждає від похолодання.

Але загалом погода приготувала ще чимало сюрпризів українцям, зокрема дощ на Великдень.