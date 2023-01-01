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Останні теплі дні: на Україну насувається страшне похолодання до мінус 20 градусів

Автор
Валерій Лобовко Валерій Лобовко
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Чи то зима, чи то рання весна Новина оновлена 01 січня 2023, 05:34
Чи то зима, чи то рання весна. Фото Відкриті джерела

Відразу після Різдва температура різко знизиться

Погода продовжує радувати українців "аномальним теплом" і перший день року не стане винятком.

"Першого січня 2023 року в Україні буде чути теплий запах весни. Температура повітря протягом дня становитиме березневі +8+14 градусів, у східній частині +4+9 градусів. Вітер також у новорічну ніч і день нагадає про весну, західний напрям, рвучким. Опадів практично не буде ”, — пише у соціальній мережі синоптик Наталія Діденко.

Погода в Україні 1 січня 2023 року

Але така привітна атмосфера, на жаль, скоро припиниться. За даними на сайті "Погодник ", відразу після Різдва температура вночі у столиці впаде до мінус 20 градусів.

Погода в Києві та столичному регіоні на 2 тижні

У західних областях "падіння" температури буде не таким відчутним — "лише" до мінус 11.

Погода в Івано-Франківську на 2 тижні січня.

На центральний регіон також насувається похолодання.

Температура повітря у Дніпрі та центральному регіоні

І навіть жителів півдня трохи "підморозить".

Температура повітря в Одесі на перші 2 тижні січня 2023 року

Крім того, погода не втомиться підносить українцям "сюрпризи" навіть навесні. Тому готуємося до її "чудес" та регулярно дивимося прогноз на сайті "Телеграф".

Теги:
#Погода #Прогноз #Похолодання #Синоптики