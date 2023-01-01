Останні теплі дні: на Україну насувається страшне похолодання до мінус 20 градусів
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Відразу після Різдва температура різко знизиться
Погода продовжує радувати українців "аномальним теплом" і перший день року не стане винятком.
"Першого січня 2023 року в Україні буде чути теплий запах весни. Температура повітря протягом дня становитиме березневі +8+14 градусів, у східній частині +4+9 градусів. Вітер також у новорічну ніч і день нагадає про весну, західний напрям, рвучким. Опадів практично не буде ”, — пише у соціальній мережі синоптик Наталія Діденко.
Але така привітна атмосфера, на жаль, скоро припиниться. За даними на сайті "Погодник ", відразу після Різдва температура вночі у столиці впаде до мінус 20 градусів.
У західних областях "падіння" температури буде не таким відчутним — "лише" до мінус 11.
На центральний регіон також насувається похолодання.
І навіть жителів півдня трохи "підморозить".
Крім того, погода не втомиться підносить українцям "сюрпризи" навіть навесні. Тому готуємося до її "чудес" та регулярно дивимося прогноз на сайті "Телеграф".