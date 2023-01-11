Не выезжайте без надобности: Киев серьезно замело снегом (фото, видео)

Столицу Украины накрыло снегопадом — на улицы выведена спецтехника для уборки, а киевляне могут наблюдать настоящую зимнюю сказку. В сети делятся фотографиями снежного утра в Киеве.

На дорогах не только снег, но и гололедица. Полиция просит граждан не выезжать на своих авто без необходимости и не бросать их вдоль тротуаров, чтобы не мешать спецтехнике. Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что средством от наледей обработают остановки общественного транспорта, дороги, тротуары и велодорожки.

На улицах уже работают от "Киевавтодора" около 300 единиц техники и более 430 сотрудников ручной уборки, привлекли также и управляющие компании — они вывели 105 единиц техники и около3,5 тысяч людей на уборку снега. Работы ведутся еще с ночи.

Сложная ситуация и в пригородах столицы — в Ирпене уборка снега началась также затемно. Продолжается и сейчас — заснежило достаточно сильно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине уже к концу второй декады января снова будет тепло. Оттепели будут снова сменяться заморозками и так по кругу — погодные качели в январе будут весьма частыми.